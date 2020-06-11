日前哈佛大學一項研究指稱新冠病毒去年8月就在武漢大量傳播，世界衛生組織(WHO) 緊急項目負責人邁可．瑞安(Michael Ryan)在新冠肺炎例行發佈會上回應稱，從交通影像就推斷病毒傳播規模，完全是過度推測，大陸官方與學者亦指此一研究結論「出奇荒謬」、「漏洞百出」。

哈佛大學日前發表研究聲稱，新冠病毒於去年夏末就開始在武漢市傳播，比大陸所發布的疫情訊息要早數個月。哈佛大學與波士頓大學的研究人員在分析了武漢的醫院停車場的衛星圖像、以及大陸百度搜索引擎上有關咳嗽和腹瀉等疾病症狀的查詢之後，得出了這一結論。

據《紐約時報》報導，邁可．瑞安表示，現在越來越多研究使用衛星圖像，如跟蹤氣候變化和人口移動，但重要的是不要過多推測，包括通過觀察車輛就對病毒傳播做出推斷，因為沒有任何證據表明這些現象是因何種原因而產生。

邁克爾．瑞安指出，世衛組織團隊運用大量時間精力評估各類來自世界的科學信息，對每個信息來源都做了詳盡的分析，以向各成員國公共衛生建議和指南，但世衛組織將不會以哈佛大學此類研究就進行推測，因為這些研究不會在支援防疫與追蹤疾病上有任何幫助。

中國大陸的醫生和科學家們也指出了哈佛大學研究的許多缺陷，武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇對《環球時報》說，「這完全與事實不符。如果報告中所說為實，即病毒早就傳播，鑒於病毒具有高度傳染性，那麼疫情也應很早就出現了。」醫生們認為這樣的研究論文「漏洞百出」，他們同時也否認了當時醫院周圍的交通曾出現突然激增的現象。

大陸外交部發言人華春瑩對此回應稱，僅從車流量等表象得出這樣的結論是「出奇的荒謬」；不能憑一些毫無事實依據的報告就得出結論，應該經過科學考察得出科學的符合事實的結論。

美國情報人員指出，早在2019年11月底就針對大陸武漢爆發新冠疫情一事向美國政府發出警告，而大陸則是在去年12月31日正式向世界衛生組織報告武漢市爆發不明原因肺炎。

(中時電子報)