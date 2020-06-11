綠光劇團《人間條件6》將在下半年展開南北巡演，國家戲劇院場次開賣首日便已幾近完售，劇團也緊急加開台北城市舞台9場演出，讓每位想欣賞表演的觀眾都能進劇場看戲。身兼編劇、導演二職的吳念真表示，身為導演就希望票房成績能夠好一點，不是因為貪心，而是希望能讓年輕劇場工作者有信心，激起工作人員的士氣。

綠光劇團及紙風車劇團日前存放道具布景的倉庫遇上大火，多年心血付之一炬，讓長久支持兩團的戲迷相當擔心，甚至串聯捐款。但兩團也聲明，不會再另外開設募款專戶，現階段希望以自己的力量站起來。

吳念真日前表示，進劇場看戲就是對兩團最大的鼓勵，很感謝外界支持，對團隊也很有信心，「我一直相信，只要人在，信心在，很多事情都能重新開始。」

《人間條件6》本在今年上半年就要展開巡迴演出，但無奈因疫情擾亂，延至下半年巡演。準備開演之際，又碰上大火將道具、布景燒毀殆盡。綠光劇團在臉書貼文表示，《人間條件6》決定如期開賣除了是對戲迷的承諾外，也是希望能給觀眾們信心，「我們不會因為一場大火，放棄與觀眾們的約定。」

吳念真日前出席《人間條件6》開賣記者會時表示，今年演出卡司與過往有些許變動，如影帝陳竹昇就將出演往年由紙風車劇團創辦人李永豐的角色，與影后林美秀飾演一對夫妻，「我相信他一定會演的比李永豐好。對導演來說，看到一個角色能由不同人詮釋也很有趣。」

陳竹昇與林美秀這對全新夫妻組合，也將在今晚8：30於綠光劇團臉書粉絲專頁開義賣直播，籌措紙風車及綠光兩團重製道具布景的費用。

(中時 )