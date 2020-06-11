位在環食帶中心線區域可看見1分鐘左右的日環食。（台南南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

2020年6月21日下午14時44分起，在台灣本島將可看到難得一見的日環食特殊天象。（台南南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

錯過這次，再等195年。2020年6月21日夏至當日下午14時44分起，在台灣本島將可看到難得一見的日環食特殊天象，台南市南瀛天文館表示，當日下午在天文館日晷廣場辦理日偏食觀測活動，並提供專用觀測眼鏡避免觀看民眾眼睛受到傷害，現場還有日食主題講座及網路直播。

南瀛天文館表示，21日夏至當日下午14時44分起，環食帶通過金門縣、澎湖縣、嘉義縣市、雲林縣南部、台南市北部、花蓮縣南部及台東縣北部，環食帶之外的地區可看見日偏食。

位在環食帶中心線區域可看見1分鐘左右的日環食，環食帶邊緣區域僅能看到幾秒鐘的日環食。若錯過這次，要在台灣看到日環食可得再等195年後的2215年6月28日。

南瀛天文館說明，各地日環食時間有些許差異，以嘉義市中心為例，下午14點49分開始「初虧」，16時13分42秒日環食開始，16時14分12秒達到「食甚」，即日食月亮圓心跟太陽圓心最接近，也是金環最美最均勻的時候，16時14分42秒日環食終，最後於17時25分「復圓」，過程長達2小時36分。

南瀛天文館雖不在環食帶範圍內，但也可看到月亮對太陽的遮蔽率高達97％的日偏食，當日下午在天文館日晷廣場同步辦理日偏食觀測活動。

南瀛天文館也呼籲民眾，日食發生時太陽亮度仍然很強，坊間的減光濾片，不一定適合，必須準備適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間也不宜太久，以免眼睛受到永久傷害。南瀛天文館活動當日特別免費提供參觀的民眾日食專用觀測眼鏡，歡迎全國民眾一同前來參與這次世紀盛事。

(中時 )