生技股帶頭殺，台股指數重挫逾百點！美國道瓊期指重挫，且生技股長達多個月的飆漲，在各國疫情趨緩加速解封拚經濟下，引爆居高思危、獲利了結賣壓，生技多頭指標—合一(4743)盤中股價從漲停到跌停，恆大(1325)跟進跌停，引爆生技股賣壓，中天(4128)、高端疫苗(6547)、晟德(4123)及國光生(4142)同步重挫，近期飆股劍湖山(5701)亦跌停，飆股紛紛落難。

電子股也沒有好臉色，大立光(3008)股東會釋出第3季傳統旺季不明朗，今天盤中股價重挫，拖累玉晶光(3406)、華通(2313)、台光電(2383)、台郡(6269)及穩懋(3105)等蘋果概念股走弱，早盤強勢的台積電(2330)中場過後亦因賣壓出籠由紅翻黑，在賣壓湧現下，台股指數由紅翻黑，並在中場過後急殺，盤中指數一度大跌近200點，尾盤雖然小幅拉升，但仍以重挫作收，失守11600點，終場加權股價指數11535.77點，大跌184.39點，成交量2383億元；OTC指數152.42點，下跌3.34點，成交量660.24億元。

今日上市各類股均以下跌作收，僅網路通信類股表現較佳，小跌0.66%，其次是電腦設備類股及半導體類股，分別下跌0.8%及0.85%，表現較差者為玻璃類股、觀光類股及光電類股，其中玻璃類股下跌6.29%，觀光類股下跌3.54%、光電類股下跌3.46%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，小跌0.24%，表現最差為生醫類股，下跌4.68%。

就技術面來看，今天台股因遭逢獲利了結賣壓，指數開高收低，終場大跌184.39點，以11535.77點作收，失守11600點回測5日線；由於市場對各國解封後經濟恢復抱持正面期待，且市場資金充沛，帶動台股指數突破糾結的短、中期均線，沿著5日線一路墊高，今天雖然指數重挫拉回，但均線仍呈多頭排列，技術面表現正面，加上國際股市維持偏多格局，未見重大利空，配合外資偏多操作，台股格局仍對多方有利，台股拉回後仍有高點可期。

分析師表示，全球疫情降溫，歐美解封，總經數據可望轉好，帶動國際股市表現強勢。考量台股目前各期均線多頭排列，指數拉出連9紅，加上外資認錯歸隊，技術面與籌碼面均佳，即使今天股市漲多拉回，在市場資金豐沛下，只要國際股市未見重大利空，台股仍有續強空間。

建議指數逢回都是買點，短打操作優先留意營收亮眼、第3季業績成長等題材業績股，中線佈局則低接高殖利率股，至於高檔技術面轉弱、法人減碼股則優先調節。

受惠下半年智慧新機商機的蘋概股、景氣回溫可期的半導體族群，以及前5月獲利亮眼，營運表現穩健的金融股，均是可逢低佈局標的。

(時報資訊)