根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調查，2020年第一季晶圓代工訂單未出現大幅縮減，以及客戶擴大既有產品需求並導入疫情衍生的新興應用，加上2019年同期基期低，全球前十大晶圓代工業者2020年第二季營收年成長逾2成，但下半年仍有拉貨放緩可能，加上中美角力影響，市場不確定性仍存在。

市占率高達51.5%，穩居龍頭的台積電(2330)受惠5G手機AP、HPC和遠距辦公教學的CPU/GPU需求推升先進製程營收表現，加上成熟製程產品需求穩定，拓墣預估第二季營收年成長超過30%。針對華為禁令的影響，考量其他客戶包括超微(AMD)、聯發科(MediaTek)、輝達(NVIDIA)、高通(Qualcomm)等訂單已有規劃，應能減少稼動率下滑幅度。

三星(Samsung)受惠高通7系列中高階5G晶片客戶採用率良好，7奈米的需求穩定，預估第二季營收年成長15.7%。拓墣指三星(Samsung)市占率18.8%居於第二。

格羅方德(GlobalFoundries)受到車用與運算晶片需求衰退影響，第二季營收年成長預估為6.9%。拓墣指格羅方德以市占率7.4%居第三。

聯電(2303)受惠驅動IC與疫情帶動相關產品需求上升，第二季營收維持雙位數成長，達23.9%。拓墣指聯電以7.3%的市占率列為市場第四名。

陸廠中芯國際的NOR Flash、eNVM等12吋晶圓，以及PMIC、指紋辨識晶片與部分通用MCU等8吋晶圓需求支撐營收表現，預估第二季年成長19%，然而華為禁令可能帶來不確定性，恐影響稼動率表現。中芯以市占率4.8%擠進前五大。

另外，台廠力積電主要由CIS需求挹注，包括IP CAM、中低階像素的手機CIS晶片與安防監控相關低階CIS等在中國市場的需求穩健成長，加上2019年同期基期低，預估第二季營收年成長高達7成。

世界先進(5347)在大尺寸面板DDIC受惠中國客戶需求增加，PMIC部分則由伺服器、資料中心等建置帶動，第二季營收年成長預估18.9%。

拓墣產業研究院指出，在疫情衍生終端應用變化與相關晶片庫存建置等加持下，客戶的投片意願積極，大致能確保主要晶圓代工業者第二季的生產規劃。不過此波拉貨動能仍受限客戶庫存水位調節策略而有放緩可能，加上中美角力影響，加單得利的業者並不多，也不代表晶圓代工市場恢復至具長期需求力道的情況，下半年市場變化仍有不小的變數。

(時報資訊)