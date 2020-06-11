歐洲Just Eat Takeaway.com周三宣布，將斥資73億美元收購美國同業Grubhub，創立在中國以外，全球最大的美食外送公司。受此消息激勵，Grubhub周三盤後股價一度大漲逾7%，目前漲4.40%，報61.65美元。

Just Eat Takeaway周三則重挫13%。

根據Just Eat Takeaway公告，透過這個全股票交易，Grubhub股東將取得合併後公司的30%股份，預計於明年首季完成交易，時間仍取決於股東與主管機關通過。這項交易對Grubhub股票的估值為每股75.15美元，使其總股票價值達到73億美元。

此前美國第二大美食外送平台Grubhub與優步的合併談判在面臨反托拉斯審查時破局。

Grubhub與Just Eat Takeaway雖然已敲定換股比，但仍然擔心可能再度面臨反托拉斯審查壓力，不過業界認為Grubhub與Just Eat Takeaway的交易，不太可能像Grubhub與優步合併案所承受的監管關注，因為後者是美國前三大美食外送公司之中的兩家合而為一，壟斷美國外送市場的疑慮較高。

根據兩家公司聲明，Just Eat Takeaway去年營收達15億歐元，Grubhub去年營收為12億歐元。因新冠肺炎疫情帶動美食外送需求，今年4、5月兩家公司在主要市場的訂單成長41%。

(時報資訊)