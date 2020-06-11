智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子（6680）股東常會通過配息2.5元、配股0.6元，合計派利3.1元，今（11）日先進行除息交易，每股參考價為64.1元。鑫創電子今早開高穩揚，最高上漲1.87％至65.3元，填息率達48％，於填息路上穩健前行。

鑫創電子2020年首季稅後淨利1313萬元，季增1.56倍、但年減17.43％，每股盈餘0.75元。據了解，主因歐洲警車及火車專案出貨，帶動營運較去年第四季回升，但新冠肺炎疫情造成零組件短缺，加上各國陸續封城防疫影響，仍干擾成長動能。

在歐洲專案遞延出貨效益挹注，以及東南亞、中東等交通運輸系統陸續出貨帶動下，鑫創電子5月自結營收3965萬元，月增1.03倍、年增97.7％，創歷史第4高。前5月營收1.47億元，年減0.08％，衰退幅度較前4月15.44％大幅收斂。

法人認為，受惠訂單遞延出貨效益挹注，鑫創電子第二季營收可望顯著回升，表現將優於去年同期。雖然疫情使需求不確定性增加，第三季出貨狀況尚待觀察客戶拉貨狀況，但仍看好第四季傳統旺季表現，目標全年營收繳出雙位數成長，獲利同步優於去年。

鑫創電子認為，由於各項無人車、5G建設及邊緣運算仍持續進行建設、甚且加速進行，公司仍正向看待產業中長期發展，將持續深耕AI智慧交通領域、發展5G邊緣運算產品，除擴大與現有客戶合作外，並致力開發歐美以外潛力客戶及專案客戶。

(時報資訊)