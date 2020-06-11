保安局局長李家超今日再度表示，目前警務處已著手準備及安排人員來執行國安條例。他在記者會中表示，雖目前「港區國安法」條文未出爐，有關的準備工作必須於先行部署，已開始檢視擔任執行國安法人員所須的條件並作準備。他並提醒，民眾仍需注意國安法的條文細節，屆時才會了解法例的規限。

香港《文匯網》日前報導指出，李家超曾表示，警隊已展開成立新部門的前期工作，包括審視資源調撥、人力及器材規劃。據日前全國人大會議的決定，中央維護國安的機關可根據需要，在港設立相關機構，不過李家超沒有透露新部門將如何與原有的警務關機構合作，僅表示澳門的經驗可以是一個參考。

李家超認為，中央的情報收集網絡以及技術遠大於警隊，有更高層次、更縝密的分析，較能掌握全盤局勢，了解香港整個形勢。不過他強調，任何人在港執法，都要符合普通法的原則，包括無罪假定、保持緘默權利、以及有律師代表。

(中時 )