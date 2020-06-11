前台北縣長周錫瑋今天接受電台專訪，被問及節目主持人趙少康罵國民黨是一群窩囊廢，周錫瑋說他認為這批評是正確的，他沒看過一個在野黨，像國民黨這樣如使軟弱。他也直接點出問題，國民黨太多人「貪名」，都想當好人，讓好人壞人都覺得自己是好人，這種人最後就是變成一個失敗者、一個魯蛇。

高雄市長韓國瑜遭到罷免，周錫瑋說，現在民進黨只要認定有人對他們的政權不利，就會派出1450來抹黑他、弄髒他。民進黨現在掌控行政、媒體、網軍，已經是一黨專制，這對台灣民主來說是一件壞事。

周錫瑋話鋒一轉開始罵國民黨，他認為國民黨是被「打趴」了，沒信心又沒勇氣的一群人。民進黨以前才幾席立委，可以制衡國民黨執政到那個地步，他們會佔領主席台、會號召群眾上街抗議，但現在的國民黨立委，根本沒這樣的監督力量。

周錫瑋坦言，現在的國民黨立委中，他最欣賞就是金門的立委陳玉珍，因為只有她最敢言。他不懂現在的立委都怎麼當的，對於民進黨不對的政策有講話嗎？有批評嗎？聲音夠大聲嗎？國民黨的勇氣在哪？責任在哪？是軟弱屈服跟害怕嗎？

周錫瑋說，政客有分三種，貪名、貪權、貪財，他特別提到「貪名」，國民黨大家都想當好人，希望好人壞人都能覺他們自己是好人，結果就是變成失敗者，很多人怕被批評，所以對的事情不敢講，不敢大聲，只會溫良恭儉讓，覺得沒人批評自己就算成功，現在民進黨掌握媒體、網路資源，大家就害怕往後退。

(中時 )