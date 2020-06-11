邊開車邊講電話是很危險的動作，交通部有規定若有違規者一律開罰。英國一名男子和正在開車的女友通電話，不料女子突然發出尖叫聲，下秒就出車禍死亡，讓男子感到相當難過。

據《Daily Star》報導，多曼尼科（Domenico Guglielmucci）打電話給正在開車的女友蔻依（Chloe Lloyd），當時蔻依正載著女兒從娘家返回自家，接通後使用擴音裝置講電話；蔻依在電話中問男友是否很累，當下多曼尼科回答自己很好，並問她是不是已從媽媽家離開，就在此時，蔻依突然發出尖叫聲，接著她的聲音就消失了，電話裡頭只剩多曼尼科喊著她名字。

隨後多曼尼科打電話給蔻依媽媽艾瑪勞埃德（Emma Lloyd），請她沿著開車的路線尋找蔻依及女兒，艾瑪找到蔻依的汽車後發現她已經無呼吸、心跳，而女兒在兒童座椅上也受了重傷，被送醫治療後已慢慢康復中。

檢方調查後表示，蔻依行駛的汽車撞到一旁的樹木，導致身體多處重傷而身亡；警方目前尚未找到肇事原因，事故發生當天天氣很好，路上也沒有任何障礙物或動物出現。目擊者供稱當時蔻依車子撞到路樹後失去控制並開始旋轉，而現場沒有看到其他肇事車輛。

驗屍報告顯示，蔻依身體裡沒有酒精、藥物反應，也沒有任何疾病；驗屍官總結表示，唯一能幫助找出肇事原因的人只有死者本人。

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(中時電子報)