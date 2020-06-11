台灣之星今(11)日宣布攜手味全龍球團，繼活動與資費後擴大合作範疇，展開「5G AIoT智慧科技球場」籌備工作，加乘雙方及合作夥伴的優勢，整合軟體、硬體、使用者體驗、美術設計、運動專業等跨領域技術，同時導入物聯網、AI人工智慧、AR／VR與大數據分析等智慧科技，聯手打造兼顧賽事經營、智慧科技、地方創生與創新體驗的智慧科技球場，從取票入場到完賽離開，全方位提升球迷體驗，帶來前所未有的智慧觀賽經驗。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣行動通訊將迎來全新世代，5G的高網速、低遲延與大容量，預期將從諸多方面快速改寫人們的生活，為落實『5G有台灣之星，贏的一定是你』的承諾，台灣之星也積極擴展跨領域合作，盼藉由加乘彼此優勢，帶來更多優質應用。此次，台灣之星深化與味全龍的合作，面對5G與AIoT浪潮，將共同打造智慧科技球場，為進場球迷帶來前所未有的震撼科技體驗。」

為加快此一願景的進程，味全龍也繼5月入主新竹市立棒球場後，持續爭取其他合適球場的經營權以實現多主場策略，並於昨(10)日傳來捷報，負責味全龍球團營運管理之龍來球場股份有限公司正式取得台北市立天母棒球場OT案最優申請人，預計將於今年10月進駐。

台灣之星做為味全龍發展智慧球場的重要策略夥伴，也將著手球場5G相關建設規劃，同時，為力挺味全龍再添主場，特別推出「龍迷專屬」優惠，即日起，凡至台灣之星全台實體／網路門市購買「傳奇龍將豪華組合」(市價$12,088)，除享30個月免費上網加網內語音雙飽，網外40分鐘免費外，7月5日前完成門號開通，還有機會免費參加「go beauties小龍女2020好運情人趴」(價值$1,699)，與場邊熱情洋溢的小龍女們近距離互動。

味全龍領隊吳德威表示：「味全龍重磅回歸中華職棒，無論球團或相關配套都期盼提供球迷高規格的國際級體驗。此次，味全龍攜手台灣之星等策略夥伴，期將主場球場打造為智慧科技球場，對內運用大數據分析球迷資料與消費習慣等資訊提升營運管理效益，對外藉由AI人工智慧、物聯網、AR／VR等技術強化球迷互動，把科技帶入生活育樂，將職業運動觀賽體驗提升至新一層次。」

(中時 )