新北市1名男子喜歡上1名熟女熱烈追求，未料女子以「不喜歡年紀比自己小的男生」為由拒絕男子，男子由愛生恨烙人前來將女子擄走至深山處毒打一番後性侵，事後男子還強行將女子衣物脫光，強拍裸照並勒索5萬元，因女子無力繳交5萬塊的金額，進而被強押至當鋪行抵押，過程中女子精靈逃脫卻被2度擄回，在女子被典當的過程中，她向當鋪店員求救，所幸經店家報警後，警方以順利將男子一行人逮捕歸案。

據了解，男子是在友人引薦下對女子一見鍾情，立即熱烈追求她。然而，女子卻以「不喜歡年紀比自己小的男生」為由，多次拒絕男子的示好，男子因此由愛生恨叫了小弟前來助陣，意圖綁架女子，強迫她接受自己心意。

男子先是佯裝要與女子共進晚餐，趁女子不慎時，連同6位同夥將女子強行帶至深山處，將她身上衣物脫個精光，在爆打一番後男子對女子因難耐飢渴，竟立即強制對女子進行活塞運動，事後還逼迫女子強拍裸照及影片，並揚言若不拿出5萬塊，將把影片四處散播。

完事後，男子等人將女子監禁在新北市某處，並強押女子到當鋪裡典押，女子見狀立即向當鋪員工求救後，藉機路邊攔了計程車逃離現場，不料男子追蹤術驚人，立即2度將女子強押帶回。

警方接獲通報後，立即調閱監視器進行調查，終於在新北市某深山處的廟宇附近逮捕到男子等人，並成功順利將女子救出。男子被逮捕後，竟大聲叫囂「誰叫她拒絕我」，全案將以妨害性自主、妨害自由、恐嚇取財、傷害罪移送法辦。

(中時電子報)