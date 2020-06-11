媒體報導，民間名嘴蔡依橙醫生，在自己的臉書「蔡依橙的閱讀筆記」對風力發電機大力讚揚，不但能發電，還能反登陸，稱其為寫「離岸風場，是反登陸第一道防線，護國神柱」。不過軍事專家張競則不以為然，他直言，每一支風力發電機都要有足夠的空間迎風，因此兩支風機的相隔間距都很寛，根本做不到阻擋登陸船團的效果。甚至高大的風機還能做為登陸作戰的標定參考物，嚴格說來，不但無法阻止登陸的進攻方，反而還有帶路的作用。

蔡依橙在自己的臉書上，是引述另一位名嘴胡采蘋（Emmy追劇時間）的說法稱「原來離岸風場的風機因為很密集，解放軍要登陸一定要有大批船隊，靠近陸地時會被風機阻擋，不能撞船，導致要另選 停泊地點，或是在海裡就要下船，上岸難度升高。」蔡醫生還下了個偏見的注解「難怪推動的時候，反對的團體，跟中共扶持的代理人們，有 87% 重疊。」

此篇文章在台大BBS站PTT上引發討論，然而網友的留言並不像媒體所稱的一邊倒支持，噓文可能還多一些，不少人批評「軍盲」、「我看了三小 」、「這真的是醫生寫的嗎？」、「玩紅警都先炸電廠的 沒想到還有拿電廠當光稜塔用的 」等等。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，風力發電機是否具備「戰時反登陸」功能，確實可以討論。由於過去數十年來，未曾在設有離岸風力發電機海域，或是近岸風力發電機之灘岸地區，發生過大規模正規兩棲作戰，因此無法就戰史證明此種臆測，在作戰價值上之真實性。

海上風機的位置可以粗略分成兩類，一類是遠離陸地的深水區離岸風機，第二種是接近陸的的淺水區離岸風機。若是將深水離岸風力發電機密集佈設在海域航線上，確實是有可能妨礙航海，但是既然會妨礙海上交通，從一開始就不可能設為場址。因此深水風機多半不會在海上航渡的必經海域，要是如此，其實對防禦兩棲進犯，根本就不會發生任何影響力。

若是近岸淺水區風力發電機鄰近目標區灘岸，效果又如何呢？張競表示，這還要考慮到風力發電機的結構，風力發電機就是個巨大的風車，其地上基座的佔地面積相對是很小的，而且為了最大程度的迎風，風機與風機之間相距很遠，可以達到兩百公尺以上之遙，登陸船團又如何被相距數百公尺的塔柱所阻擋？因此單憑風力發電設施，實在難以發揮阻絕效用，必須搭配其他水下與灘岸阻絕物，才有可能發揮效用。

木樁與漁網做成的蚵寮，是很好的反登陸障礙。(圖/彰化縣政府)

張競提醒，其實風力發電機，可能還對反登陸戰不利。須知臺灣有些適合兩棲進犯之灘岸目標區，由於地形太過平坦，難以辨識與定位導航，以往國軍在演習時，還發生過登陸到錯誤灘頭的糗事。如今若是設立此種風力發電建物，對於導航能力較弱之兩棲裝甲車輛與舟艇，其實更有利於其作為避雷離障參考陸標，順利抵達預定登陸灘岸區，因此更可能對灘頭防禦作戰產生負面影響。

張競強調，其實真正有助於反登陸的「經濟性裝置」，更可能是臺灣沿海養殖作業所使用各種海生物棲息搭架，比如蚵架、漁攔網，以及近年來蓬勃發展之養殖箱網，這些看似脆弱的物體，會給登陸船團造成很大的麻煩，甚至必須仰賴蛙人部隊，運用人力搜尋加以爆破清除。張競點破，其實整個臺灣防禦共軍兩棲進犯重點，早就從灘岸轉移到西岸各個港區，共軍派遣快速機動部隊奪佔要港，再運用滾裝貨輪入港直接下卸甲車，以機甲部隊顛倒正面，直接突穿撕裂我沿海防線，此種威脅程度遠高於從灘岸採取兩棲正面強行攻堅作戰方案。

張競點破，其實整個臺灣防禦共軍兩棲進犯重點，早就從灘岸，轉移到西岸各個港區，這是因為現代的的登陸裝備，已經不是二戰時期搶灘諾曼地、搶灘硫磺島那樣的作戰，而是控制海港再運兵。這裡說個沙盤推演，若共軍要對台登陸，他們會先派遣快速機動部隊，奪佔臺北、觀音、梧棲、麥寮、布袋、安平、興達或高雄等要港，再運用滾裝貨輪入港，貨輪上裝載著甲車、戰車，以機甲部隊顛倒正面，直接突穿撕裂我沿海防線，此種威脅程度遠高於從灘岸採取兩棲正面強行攻堅作戰方案。

最後張競表示，名嘴為了吹捧自己喜愛的政策自是無可厚非，但實在沒必要亂扣紅帽子，指責反對意見就是不愛國家、不愛台灣。專業意見應該專業討論，指責反對意見者對國家不忠誠，更像日本作家加藤嘉一所寫的「愛國賊」，對國家社會的危害相當大。

(中時電子報)