鄭照新臉書。

高雄市議會議長許崑源在6日晚間墜樓身亡，市長韓國瑜在昨日的中常會中指出，許崑源的死，顯示他關心台灣民主，「為什麼鄭南榕自焚是英雄、許崑源是狗熊」，痛批不實的抺黑，太惡劣、太惡毒。對此，市議員黃捷在臉書上痛批韓國瑜這種說法是在「消費死去友人」，引發爭議。

對於黃捷的說法，高雄市新聞局長鄭照新在臉書上回應，表示黃捷做為高雄市議員，不替你自己所屬議會的議長討公道，不見網路上對許議長鋪天蓋地的抹黑、說議長「夕賀」、說議長是欠賭債才跳樓，這些通通沒看見，如今卻說別人是消費？

鄭照新痛批黃捷這種行為，表示黃捷從今天早上開始就不斷來電刁難單純的市長告別活動，新聞局作為指導單位，主辦單位打狗讚文化協會也允諾會全額賠償場地損失的活動，不會花費到一絲一毫的公帑，黃捷卻到最後一刻都極盡刁難，這樣的行為「又怎麼讓人替你緩頰基於義憤衍生的罷免聲浪呢？」

(中時電子報)