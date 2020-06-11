國際油價近期漲勢似乎遭遇阻礙，紐約原油在40美元前近關情怯，價格多在39美元附近遊走，不過，由於聯準會昨(10日)釋出的經濟前景不夠樂觀，加上美國原油庫存出乎意料增加，國際油價今(11日)再現跌勢，盤中挫逾4%、一度跌破38美元。

路透社報導，國際油價今抹去周三漲勢，主要因為兩大恐懼重襲。其一，為美國原油庫存創下歷史新高，能源數據顯示，在6/5日的一周，美國原油庫存意外增加570萬桶、至5381億桶，創下歷史新高，這也讓市場擔憂，先前因疫情造成的供過於求噩夢再度重演。

其次，美國聯準會最新表示，今年美國經濟將萎縮6.5%，失業率年底將達9.3%。儘管美國5月繳出相對亮眼的就業數據，但聲明中透露出，整體經濟依舊充滿不確定感，所以也引發市場對復甦的擔憂。

國際油價今(11日)早盤跟隨美股期貨盤，多呈現壓抑走勢，盤中一度挫逾4%、跌破38美元，隨後約在4%跌幅來回震盪，截至台北時間下午14:30分，紐約原油跌幅3.61%、暫報38.17美元/桶。

(中時電子報)