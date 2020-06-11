由Sony Interactive Entertainment Taiwan(SIET)授權製作、以DUALSHOCK4無線控制器為造型所設計的「DS4造型悠遊卡」(或稱PS4悠遊卡、PS4手把悠遊卡)不限量預購期已截止。悠遊卡公司統計，3天共成功預購超過48萬張，在與生產廠商協調後，將在2021年7月前讓所有消費者陸續取貨。代表不少消費者取貨日都將提前，應會消除不少消費者的疑慮。

針對PS4悠遊卡不限量預購創下佳績，悠遊卡公司董事長陳亭如特別感謝卡友的熱烈支持，並指出DS4造型悠遊卡已創下史上單一零售款式的銷售紀錄，且在通路夥伴的合作下，直至最後1分鐘，預購通路都全力保持流暢。

消費者的聲音悠遊卡公司也認真傾聽，經過這兩天與生產廠商密集討論，因DS4 造型悠遊卡製作繁複，人工比重高，將以增加產線的方式提升各梯次生產量，悠遊卡公司董事長陳亭如宣布，自2020年第四季之後各梯次預購訂單皆將提前出貨(需依照各通路取貨規範)，盡全力在一年內，也就是2021年7月前，將48萬餘張都完成出貨，大幅縮短等待時間。

悠遊卡公司指出，因預購梯次繁多，後續將與各通路協調，盡快於兩週內與各通路在官網上統一公布各梯次更新後的取貨時間。此外，悠遊卡公司也與各通路達成共識，將依循消費者保護法規定，若已預購的消費者有退貨的需求，將依法辦理退款事宜，請消費者放心。

(科技)