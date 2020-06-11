台南女子小萍缺錢，向大學同學阿哲借2萬元，並表示要隔年才能還錢，阿哲竟稱「可用身體來還」，還直接開車進摩鐵，小萍想逃走，兩人拉扯間手臂受傷。台南地院審理，考量阿哲已賠償20萬元，依妨害性自主判阿哲有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，緩刑2年。

判決書指出，小萍與阿哲去年3月約在崑山科技大學附近見面，阿哲開車載小萍閒晃，小萍開口借2萬元，但因經濟狀況不佳，所以要到隔年才能還款；阿哲表示「2萬元可以用身體分二次還」，小萍拒絕，但阿哲不死心，竟直接將車開進摩鐵，經過櫃台時，小萍大喊「不要」，但收費員沒有反應。

車子開進車庫，小萍立刻開車門想逃，但阿哲直接把車庫鐵捲門拉下來，並拉住小萍，兩人拉扯僵持了10幾分鐘，阿哲見小萍堅決不從，最後只能開車載她離開。

小萍事後提告，阿哲對犯行、造成小萍左側前臂軟組織挫傷坦承不諱，法官審理認為，阿哲並未試圖親吻小萍或脫她的衣服、碰觸她的私密部位，對於是否欲強制性交認為有疑義，但有強制性交之犯罪動機及犯義，並已著手於強制性交犯行。由於阿哲已賠小萍20萬，所以依妨害性自主判阿哲有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，緩刑2年，全案可上訴。

(中時電子報)