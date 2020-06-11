花旗集團支持全球社區防疫相關工作，率先投入超過6,500萬美元，提供第一線醫護人員醫療設備，協助受創最嚴重的低收入家庭及民眾獲得救助。花旗(台灣)銀行接棒這項公益行動，啟動「花旗台灣愛心加乘計畫」，號召全台逾4000名員工，共同關懷弱勢家庭、失親兒及醫護人員，員工每捐贈一元，花旗將相對捐出一元，讓愛心加乘放大，共創疫後美好未來。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，在疫情艱困期間 ，花旗提供員工安全的工作環境，與同仁堅守崗位，持續為客戶提供服務。儘管台灣疫情稍有減緩，許多經濟困難家庭，受到疫情影響收入銳減，連基本的溫飽與就學都出現問題。為幫助弱勢朋友度過困境，同時協助醫護人員的防疫工作，花旗結合財團法人基督教芥菜種會、財團法人台北市失親兒福利基金會、財團法人無國界醫生基金會，推動「花旗台灣愛心加乘計畫」，攜手同仁，展現花旗人的愛心，為社會奉獻一份心力。

財團法人基督教芥菜種會表示，有超過35％的弱勢家庭，因為疫情面臨減薪、無薪假甚至失業的狀況，使得家庭經濟陷入困境。感謝花旗銀行的同仁一起伸出援手，除了募集緊急救難金，協助弱勢家庭度過難關，也透過170間社區食物銀行，提供「抗疫物資包」，內容包含米、麵條、罐頭、油、泡麵、肥皂等物資救助，讓有需要的家庭得以溫飽。

這波疫情中，原本處於弱勢的失親兒童，可能因為家中經濟出現問題，學業被迫中斷，為協助失親家庭度過經濟困境，花旗也結合失親兒福利基金會的助學天使計劃，號召同仁募集助學金幫助孩子安心上學。

此外，防疫無國界，在全球許多國家疫情未見趨緩的當前，為危機中的脆弱群體提供醫療援助，亦能防堵病毒的傳播。此次花旗也響應財團法人無國界醫生基金會，號召同仁捐款做為醫療物資補給，保護第一線醫護人員的安全，支持無國界醫生在全球超過70個國家和地區開展新冠肺炎各項緊急應對計劃。

「花旗台灣愛心加乘計畫」活動，即日起至8月底，只要花旗同仁參加財團法人基督教芥菜種會的『疫災專案』，捐款協助弱勢家庭防疫物資及急難救助金；參與財團法人台北市失親兒福利基金會，為失親兒募集助學金；或是參與財團法人無國界醫生基金會的『新冠肺炎緊急應對專案』，加入力量支持第一線的醫療人員照顧面臨高感染風險的弱勢群體，並克服醫療物短缺所帶來的嚴峻挑戰。同仁每捐贈一元，花旗就會相對應的捐款，共同發揮一加一的愛心加乘力量，攜手重建疫後新世界。

(中時 )