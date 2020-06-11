科思創（Covestro）與耐思特（Neste）於歐洲展開策略合作，將使用可再生材料，代替先前用於生產聚碳酸酯所需的大部分化石原料，以推動永續原材料於塑料生產中的使用。此種高性能塑料可應用於汽車大燈及車窗、LED 燈、電子零件和醫療設備等多項領域。

藉由雙方合作，科思創將使用耐思特完全自油脂廢渣製成的可再生碳氫化合物原料，來生產聚碳酸酯，目標是在短期內取代數千噸的化石原料。作為聚合物生產中常用化石原料的替代原料，耐思特的產品可適用於現有的生產基礎設施，協助科思創以現有技術產出具有相同品質但更具永續性的產品。

耐思特總裁暨執行長 Peter Vanacker 表示，聚合物和化學產業，對於循環經濟發展以及應對氣候變化挑戰中具有重要的影響力。透過本次合作，科思創可以為其客戶品牌提供對環境更友好的原料，從而協助他們實現在材料方面的永續發展目標。同時，與科思創的合作也可幫助耐思特，將其可再生碳氫化合物的積極作為從聚烯烴擴展到更廣的領域，展現了這類產品的價值及其與複雜產業價值鏈之間的相容性。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，藉由本次合作，我們強調以更永續的方式進行生產，且進一步以循環經濟做為目標積極轉型，實現此目標的重要基礎在於，盡可能地使用替代性原材料，這也正是我們目前持續執行中的。施樂文同時表示，我們致力於攜手合作夥伴，共同推動循環經濟轉型，這也是整個社會在接下去數年、甚至數十年內的共同任務。為此，我們還與耐思特等上游夥伴合作，以滿足我們於生產過程中對更多可再生原材料的需求。透過生產轉型，我們可以提高各產業在其產品上的永續性，例如汽車和電子等，即可減少對石油的依賴性。

科思創與耐思特希望在未來擴大其合作規模，涵蓋更多種類的聚合物；同時，也期望能邀請產業價值鏈上更多夥伴一同參與，為循環經濟創造更高效的解決方案。

(工商 )