振興三倍券7月即將上路，凱基銀行力挺全民經濟並響應政府政策，日前已向經濟部呈報振興三倍券卡友優惠專案，待政府一聲令下立即上路。首先，7月1日起指定凱基信用卡綁定振興三倍券，消費刷滿3,000元可獲300元刷卡金；新卡友刷滿3,000元含首刷禮可獲800元，同時使用四大行動支付綁定凱基卡消費，更享綁越多，回饋金越多的好康。同時，凱基銀推出「幸福企業」員工專屬福利，鼓勵員工休假且消費滿額，凱基銀另加碼1,000元，攜手客戶及員工以實際行動作夥愛台灣。

為協助提振國內經濟，凱基銀辦理紓困貸款不遺餘力，近日更積極配合政府政策，針對振興三倍券推出超優惠方案，鼓勵民眾多多消費幫助百業振興。7月1日起指定凱基信用卡綁定振興三倍券，並於7月15日至12月31日依政府指定消費類別刷滿3,000元，除可獲得政府提供的2,000元，凱基銀還回饋300元刷卡金以折抵信用卡消費。回饋辦法簡單，沒有回饋名額或特定通路等限制，堪稱無腦輕鬆刷的最佳選擇。

若尚未擁有凱基信用卡的民眾，即日起至9月30日申辦「魔BUY悠遊鈦金卡」或「現金回饋卡」核卡後，且於7月1日起綁定振興三倍券消費，除了可獲凱基信用卡首刷禮500元刷卡金，還能獲得振興券專案回饋的最高300元，等於最高獲得800元回饋。無論新舊卡友，綁定凱基信用卡於Apple Pay、LINE Pay、街口支付及即將上線Google Pay等四大行動支付，登錄後至12/31前可享有每一行動支付月月回饋上限100元的好康。

凱基銀行建議，消費者選擇綁定振興三倍券的信用卡時，除了比較專案優惠外，別忘了也要比較信用卡原本提供的刷卡回饋機制，是否仍照常提供。例如凱基「魔BUY悠遊鈦金卡」提供高回饋現金點，1點等於1元且終身有效，綁定行動支付最高享5.7%回饋、美食外送最高享7%回饋，海外跨境網購滿額限時回饋最高5％。透過網路線上申辦，免紙本、免簽名，只要簡單3步驟，短短5分鐘內，即能輕鬆完成信用卡申請手續。

值得一提的是，除了回饋卡友，凱基銀亦善用振興三倍券端出「幸福企業」員工專屬福利。鼓勵全行員工於7月1日至9月30日至少休假一日，並年底前消費累計滿3,000元，公司將補助1,000元，加上政府提供的2,000元，等於員工完全免自付！凱基銀行希望藉此表達對員工努力工作的感謝，並藉此善盡企業社會責任，共同為提振國內經濟盡心力。

事實上，凱基銀行還有多項優於同業的創意福利設計。包括提供領先國內同業的志工假制度，每一位員工一年有3天志工假，可用於實現自我的公益理想；員工生日當月可擁有4個小時生日假，配偶及直系血親生日當天還有一個小時的家人生日假，期盼每一位員工享受休假之餘也多多善加利用這些由公司提供的創意福利，結合此次振興三倍券放大三倍幸福感。

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