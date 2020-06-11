食道也會長斑點？！台中43歲林姓建築工人，因工作繁重、三餐不正常，再加上他習慣在下班後與同事喝點小酒，日前接受胃鏡檢查時，竟發現食道黏膜上有白色斑塊，他很擔心是罹患癌症、情緒一度低落，後來確診為「食道糖原棘皮症」，直呼「要趕快戒酒了」！

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師陳建志指出，林男因工作多、時常要加班趕工，使得他三餐不正常，有時餓肚子趕工、有時又暴飲暴食，再加上喜愛在下班後「喝兩杯」，家人擔心他健康出問題，日前協助安排林男到醫院接受健康檢查。

林男聽聞胃鏡檢查發現他食道黏出現白色斑塊時，嚇得不斷追問「是癌症嗎？」所幸後來確診為「食道糖原棘皮症」，陳建志說，其好發於40歲以上男性，且發生原因多與抽菸、喝酒及飲食喜愛辛辣有關，因此疾病通常沒有明顯症狀，患者多數是健檢時發現。

陳建志指出，食道糖原棘皮症為良性、患者通常不需接受治療，但因此疾病到後期會對熱及刺激性食物敏感，可能導致患者胸骨疼痛，且此類患者同時罹患胃食道逆流、、萎縮性胃炎的機率較常人高，呼籲民眾飲食應定時定量、少接觸刺激性食物。

(中時 )