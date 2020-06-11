全球晶圓代工龍頭台積電5月15日宣布，有意前往美國亞利桑那州設廠，用來生產5奈米製程，在2021~2029年投入120億美元資本支出，預計2024年開始量產。此消息也在市場傳得沸沸揚揚，台積電要牽動整個產業鏈赴美，成本是否太過昂貴，台積電董事長劉德音則是在9日股東會表示，美國政府補貼是決定該計畫的關鍵，分析師也認為，由於今年面臨美總統大選，台積電所擁有的談判優勢比想像的還多。

劉德音表示，台積電藉由與美國半導體設備業者合作，才能保持先進技術領先的地位，面對大國角力戰，台積電發揮更多抵抗力，並維持公司價值，短期內不會採用非美國半導體設備生產，暫時推翻外界聲稱，台積電打算採用非美半導體供應鏈替華為生產晶片，至少短期內不會成真。

面對赴美設廠成本問題，劉德音指出，台積電決定該計畫的關鍵，源自於美國政府補助，且工廠落腳亞利桑那州，主要是當地水資源相當充沛，電價很便宜，使用綠電成本更低。

據南華早報報導，彼得森國際經濟研究所資深研究員Nicholas Lardy表示，台積電會申請對華為出貨的許可證，若拿不到執照，台積電可以大步放緩建廠計畫，並從其中脫身。美國總統川普今年在總統大選面臨巨大挑戰，若台積電不選擇投資，對半導體業者赴美設廠的計畫是一大阻礙，而且台積電沒有一定得投資的必要性存在。

一名美國國務院官員指出，為了吸引台積電赴美設廠，雙方進行多次協商，其中還牽涉至豐厚的金融獎勵措施，不過，該官員不願透露相關細節。

(中時電子報)