現場約有92輛大型清運卡車。（李宜杰攝）

台南市議員林美燕（戴帽者）、李鎮國（著藍背心者）11日也出面幫助業者協調。（李宜杰攝）

近百輛環保清運車，今日（11）上午11時齊聚台南市政府前，抗議營建廢棄物無處倒，回填農地、魚塭卻屢遭開罰，求助市府也只見局處互踢皮球，「再不處理我們直接倒在市府前面！」台南市政府環保局長謝世傑允諾，將於2週內邀集相關單位研議配套，目前將先開設臨時傾倒處應急。

營建廢棄物去化議題孔急，近百輛環保清運車今日上午11時許駛入南市府前南島路，拉起抗議布條，高呼「台南有建設，但營建廢棄物何去何從？」南區燃油車動力協會理事長謝昆良在台南市議員林美燕、李鎮國等人陪同下，向謝世傑遞陳情書，坦言業者處境困難，「我們要生存！」

謝昆良指出，營建廢棄磚塊廢土，可用於整平魚塭、農地、凹陷地等，但即使地主同意業者傾倒，也會被市府開罰，且罰款動輒6、7萬起跳，苦嘆快撐不下去。謝昆良也說，市府只一味禁止任何方式、地點傾倒，沒有研擬配套，將造成外縣市業者進入台南低價競爭，合法業者吃不飽，不肖業者卻隨意倒、輕鬆赚。

謝世傑回應，營建混合物去化分類是全國性問題，南市府首要任務會先尋找公有場地，讓業者暫時分類、放置，並輔導不合格的貯存場，增加業者置放空間。至於業者要求將營建廢棄物回填至農田、魚塭，謝世傑解釋，這牽涉到農地使用，將於2周內邀集相關單位討論，也盼業者集思廣益，通力解決營建廢棄物去化難題。

(中時 )