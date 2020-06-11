深圳再次上演搶房大戰。被稱為「2020年深圳第一網紅盤」的金融街華發融禦華府（下稱融禦華府）原定於11日開始認籌，但從10日下午起就有購房者在行銷中心外大排長龍，晚間由於人數過多，開發商緊急通知認籌活動取消。

《新浪財經》報導，融禦華府位於深圳市光明區，由金融街和華發兩家國企聯合開發。去年1月，金融街與華發聯合體以28.1億（人民幣，下同）拍得該房地產所在地塊，可售房地產面積價約每平方公尺3.06萬元。

按照原計畫，融禦華府將於11日開始認籌，認籌時間為11到13日，並且需要收取每套100萬元的誠意登記保證金。認籌結束後，認籌名單將於14日公示，16日公證處搖號（搖出選房的先後順序），18日根據搖號順序進行線下選房。

但從10日下午開始，房地產行銷中心外已經有眾多購房者排隊認籌，根據網友爆料，「有人還帶著凳子來排隊」。在一些深圳兼職微信群裡，也有人發布代排隊拿號的職位，要求是「站著的，排到第二天早上就行。」

然而，到了10日晚間，房地產現場連夜排隊認籌的人數越來越多，有現場人士表示可能達到數千人，在此情況下，金融街官方緊急發布公告指出，為防止人員大量聚集，確保防疫安全，原計畫11日的認籌及參觀樣品屋活動取消，之後，現場認籌人群逐漸被清退。

根據深圳住建局官網資料顯示，融禦華府是在10日上午，也就是購房者開始排隊認籌當天，才獲批預售許可證。按照深圳現行政策，新盤在取得預售證後，才能發起認籌，並且須在10日內全部公開房源並一次性對外銷售。

今年以來，由於高房價、惡意控盤、房抵經營貸等話題，深圳房市一直處於輿論爭議中。4月中旬，深圳住建局對外發聲，將加強房地產市場監管和整治。而打響深圳這輪中古屋整治第一槍則是光明區。4月底，有市場消息指出，光明區住建局對區域內的4個熱點樓盤（深房傳麒山、光明大第、新地中央、龍光玖龍台）口頭傳達了每平方公尺6.3萬元「指導價」，掛牌價超過6.3萬元的房源需儘快下架。

正是在這樣的樓市背景下，在剛需客或投資客看來，「只要上車了就是賺到了」。有房產中介表示，融禦華府每套至少有70到100萬利差，再多就要看後市漲價預期了。

針對昨晚房地產認籌的「盛況」，11日早間，光明區住建局發布通告指出，融禦華府將由前海公證處以公證搖號方式銷售，選房順序與排隊認籌先後順序無關，住建局已要求開發商優化認籌安排，並及時向公眾發布銷售方案，認籌時間將不少於5天。

(旺報 )