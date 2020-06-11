台股11日受到美股下跌影響多空交戰激烈，大跌184點，一舉摜破 11700、11600點與5日線支撐。金管會主委黃天牧11日下午接受媒體訪問時指出，台股大跌主要受到聯準會聲明、美股下跌，但台股「不要只看一二天」，若體質好、有吸引力，外資還是會回頭，台灣基本面不錯，我們還是有信心。

美股連跌二日、加上台股禁空令解除，11日台股賣壓出籠。對於台股，黃天牧指出，今日下跌主要是美國聯準會聲明目前利率條件會維持一、二年，市場對這樣的聲明各自解讀不同，有的人會認為低利率的延續表示經濟不好，所以看到美股下跌，但今日除了台股之外，日股、韓股也都跌，這是短暫的情況，「台灣基本面不錯，我們還是有信心。」

金管會9日解除禁空令後，市場交易量增加，黃天牧表示金管會關注，會做分析。主要是國內疫情控制得宜，國際市場不確定性因素也趨於緩和，大體上國內外疫情、經濟情況都穩定，這種對市場限制交易的措施「總是要回歸正常」，金管會要在合適時間做合適的事。

2020年外資前五月已撤出5千多億新台幣，台股是否仍維持「上樓梯」趨勢？黃天牧認為，股市會反應基本面，目前是往好的方向走，我國企業公司治理也得到國際認同，大家不要看一、二天漲跌，「我們若體質好、有吸引力，外資還是會回頭。」

(工商 )