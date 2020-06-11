中國汽車工業協會（簡稱中汽協）11日公布，5月大陸汽車產銷量分別為218.7萬輛、219.4萬輛，分別年增18.2％、14.5％。1至5月，汽車產銷量分別為778.7萬輛、795.7萬輛，分別年減24.1％、22.6％。截至6月11日，大陸23家整車企業中共計204個生產基地，已全部復工。

新浪財經報導，中汽協指出，5月大陸新能源汽車產量為8.4萬輛，年減25.8％。5月新能源汽車銷量為8.2萬輛，年減23.5％。1至5月新能源汽車銷量下滑38.7％。

中汽協表示，5月大陸防疫形勢持續向好，企業加快實現復工、復產、復市，穩崗就業紮實推進，同時隨著官方一系列利多政策的拉動，消費信心得到提升，部分消費者被抑制的需求也加快釋放，汽車市場逐步恢復。

中汽協指出，從產銷量與2019年同期相比來看，5月汽車產銷量呈現兩位數增長。乘用車產銷量增速由負轉正，其中SUV產銷量繼續保持正增長，交叉型乘用車受就業拉動呈現大幅增長；商用車在貨車的拉動下，繼續呈現大幅增長，貨車中四類車款均增長迅猛，其中重型貨車及輕型貨車均刷新5月銷量的歷史新高。

中汽協強調，從行業發展態勢來看，目前，雖然大陸防疫形勢向好，但大陸宏觀經濟的恢復還需要一個過程。隨著國際疫情的不確定性，海外市場需求還未恢復，出口依賴型企業仍沒有擺脫困境，這將導致大陸消費需求的恢復進程有所滯後。因此行業上下應重點關注大陸市場的恢復進程，以及海外防疫的形勢變化對大陸汽車行業帶來的影響。

(工商 )