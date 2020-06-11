高雄市長韓國瑜遭罷免，今（11）日是最後一天上班日，下午將在鳳山行政中心草地舉辦音樂會。對此，「Wecare高雄」在臉書質疑經費來源，甚智帶頭違法，指韓國瑜心裡完全沒有高雄市民、市政，只有他自己。

「Wecare高雄」指出，3點半學生還沒放學、公務員還沒下班，韓國瑜擔任市長的最後一刻，繼續帶頭違法，且舞台搭設直接插入草地，草地的損毀誰補償。一個被近94萬人罷免的市長，竟還用市民的納稅錢辦惜別音樂會，口口聲聲說負債很重的韓國瑜，執政不到兩年，為高雄添加了鉅額負債，還花錢辦這種無意義活動。

如果不是拿市府的錢，Wecare高雄呼籲韓國瑜出來說清楚，是什麼樣有背景的團體，可以這樣大喇喇、如此容易又快速的取得所有許可、完成申請，在平常上班上課日，於市府跟學校中間辦活動，還在草地上直接蓋舞台、擺滿紅板凳，「韓國瑜的告別造勢，再一次的告訴大家，他心裡完全沒有高雄市民、市政，只有他自己。」

不過對於韓國瑜遭罷免，支持者也為他抱屈，肯定韓國瑜為高雄的付出，不少人接受媒體採訪時甚至激動落淚，而今日韓國瑜號召支持者著白衣、全程戴口罩儘量靜默，以感謝取代仇恨團結守望高雄。

（圖／摘自Wecare高雄臉書）

(中時電子報)