隨著疫情緩和，各州陸續重啟經濟。美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）與白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周三紛紛表示，美國經濟已達轉折點，但仍需要新一輪的刺激計畫，以促進經濟復甦。

CNBC報導，庫德洛在接受採訪時表示，我們目前仍面臨許多困難，像是失業率等數據太高等，「不過現在看來，我們已經到達轉折點」。

他直言，股市預示著經濟將開始好轉，此外，房市也正在復甦，各大城市人流增加也反映出經濟回春的跡象，下半年經濟將迎來驚人成長。

庫德洛曾在今年2月下旬大讚美國防疫措施做得很好。但他在周三坦言，某些地區確實出現確診病例上升的情況，儘管如此，他仍認為美國經濟會繼續復甦，不會受到疫情太大影響。

此外，美國財長梅努欽也說，白宮正在認真考慮發放新一輪刺激支票給美國民眾，並在計畫第四輪刺激方案，可能會援助旅遊、零售和休閒產業等。梅努欽看好美國經濟已經開始復甦，下半年將有顯著改善。

(中時電子報)