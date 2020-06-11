新加坡金融管理局（央行）局長Ravi Menon表示，因新冠肺炎疫情重創供應與需求，新加坡今年將面臨有史以來最嚴重的經濟衰退，並警告新興市場恐面臨資金外流與信貸品質惡化的風險。

Menon在5月28日與國際金融研究所執行長Tim Adams進行的播客談話文本中表示，新加坡今年國內生產毛額（GDP）估將萎縮4%～7%。新加坡金管局在周四公布這份文本。

新加坡貿易和工業部（Ministry of Trade and Industry，MIT）在5月底宣布將2020年GDP成長預測由負1%～負4%下修至負4%～負7%，創下該國自1965年獨立以來最嚴重的經濟衰退。

Menon除了提到金管局的寬鬆與支持性政策立場，以及包括將新加坡元升值率放緩至0%等已經採取的貨幣政策措施之外，也提到金管局目前相當擔心的幾個風險，其中之一是新興市場經濟體再度面臨資金外流的壓力，「如果爆發第二波疫情，新興市場將非常脆弱」。此外，他提到另一個風險是信貸品質持續惡化，「恐將遭到降評」。

(時報資訊)