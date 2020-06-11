星宇航空11日公布7月份客運航班：澳門航線每週三班，週二、五、七飛航，並調整以早班機JX201/JX202往返，早上08:20自台北出發；峴港航線維持取消；檳城航線尚待馬國政府最新防疫政策再行公布；宿霧航線延後至10月25日開航。

從班表可以看出，星宇將沖繩與峴港兩大旅遊航點保持隨時可以視邊境管理開放的彈性，這兩個航點峴港原規劃暫停至六月底，沖繩原規劃7月1日開航。

(工商 )