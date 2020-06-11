星宇7月航班 宿霧大延後 沖繩與峴港維持隨時開航 15:112020/06/11 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星宇航空11日公布7月份客運航班：澳門航線每週三班，週二、五、七飛航，並調整以早班機JX201/JX202往返，早上08:20自台北出發；峴港航線維持取消；檳城航線尚待馬國政府最新防疫政策再行公布；宿霧航線延後至10月25日開航。 從班表可以看出，星宇將沖繩與峴港兩大旅遊航點保持隨時可以視邊境管理開放的彈性，這兩個航點峴港原規劃暫停至六月底，沖繩原規劃7月1日開航。 (工商 ) #峴港 #航線 #沖繩 #星宇 #宿霧 也許您會感興趣 財經熱門新聞 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 Fed一句話嚇壞市場 美股開盤崩跌900點、油價挫7％ - 財經 陸晶圓龍頭砸800億追上台積電？ 一張圖曝殘酷真相 - 財經 台股暴殺近200點 危險？黃天牧7字回應 - 財經 - 工商 作為儲備貨幣特權將結束 美元恐貶值35％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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