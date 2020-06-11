美股中概股網易、京東接力在香港二次上市，瑞銀投資研究部中國互聯網主管劉源11日在電話會議中表示，中概股回歸港股，可分散美國監管風險，獲得更好估值，遲早會取得港股通資格。

香港信報報導，劉源指出，目前在港二次上市的公司可沿用美國通用會計準則、原本股權架構等，上市程序較為容易。然而，中小型中概股若在美國退市，再回港掛牌，程序則相對複雜。對於尚未上市的公司，劉源表示，不少仍考慮美國市場，因為較多投資者了解互聯網公司的經營模式。

針對大陸正在進行的618電商促銷活動，劉源指出，5月線上消費幾乎已回到2019年的增長水準，屬「V型」反彈。但線下消費則呈現負增長，兩者差距甚大。疫情期間，零售業失去收入，劉源認為，不同行業均積極於618期間促銷，例如出口轉內需、農夫直接銷售農產品等。不過，在疫情過後，劉源估計，下半年電商增速將比上半年減慢。

在餐飲外賣方面，疫情迫使中高檔餐廳加入外賣行列，劉源認為，有助於提高每一單配送的利潤。

至於遊戲領域，劉源估計大陸高考過後，下半年將有新遊戲推出，遊戲公司在海外市場也有更好表現。劉源認為，手遊市場恢復健康增長，下半年增速略為放緩，但未來數年可維持低雙位數增長。

(工商 )