剛滿27歲的旅日台將吳念庭效力西武獅邁入第5年，3個在一軍出賽的球季還沒有全壘打演出，不過今日在練習賽對上樂天金鷲，敲出一發中外野2分炮，助西武獅單局攻下7分。

西武獅對上樂天金鷲的練習賽，吳念庭擔任第九棒、游擊手，第3局西武獅開啟猛攻，中村剛也、川越誠司、鈴木将平都敲出二壘打，隨後吳念庭面對福井優也，瞄準偏高直球敲出中外野方向2分炮，單局西武獅敲出6支安打含4支長打，灌進7分大局，以8比0領先。

吳念庭接受日媒採訪時說，「我是攻擊直球，以平常心進入打擊區，前面川越和将平都有敲安，氣勢正好的時候輪到我，打擊的瞬間感覺很不錯，只是沒想到球會飛到看台上。」吳念庭開轟後難掩笑容，因為防疫而與隊友空氣擊掌，西武監督辻発彦也在場邊為他拍手。

西武獅目前僅有吳念庭一名台將，他去年底回台受訪時表示，在球隊都會多守幾個位置以爭取出賽機會，內野位置都有在練習，以工具人為目標希望獲得重用。

(中時 )