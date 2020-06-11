珍重再見！韓國瑜鳳山行政中心舉辦草地音樂會

今（11）日是高雄市長韓國瑜最後一天上班日，下午他將在鳳山行政中心草地上感恩送別，以感謝取代仇恨團結守望高雄。下午3點半草地音樂會登場，韓國瑜預計17:30公開露面，17:45分致詞。

鳳辦外已聚集大批支持者，皆身穿白色上衣，有民眾接受《中天新聞》採訪時，激動落淚，不捨韓市長就要離開。一名胡小姐表示，總統沒有選上是大家的決定，但市長至少讓他好好做完，再去評價，認為台灣現在都情緒化在作事，欣賞韓市長的剛正不阿，相當可惜。

演員李鳳新「李組長」現身韓國瑜送別音樂會。（圖／中天新聞畫面）

演員李鳳新「李組長」也驚喜現身，他表示很多事情已成定局，希望韓市長繼續振作，一時挫敗只是生命中的小小過程，也希望他能讓韓粉平靜下來，不要再造成社會對立。至於要不要選國民黨主席，李鳳新認為這段時間以來，韓市長應該已經很累了，休息沉澱一段時間，再想未來怎麼發展，如何凝聚韓粉及民心，繼續為中華民國努力。

鋼鐵韓粉雷郁媚等人，號召送韓市長「萬民傘」，現場不少人也陸續在傘上簽下名字，讓歷史留下名聲，若只是哭哭啼啼沒有作為，只會讓歷史紀錄他被罷免成功、被趕走，因此要送傘讓全世界都知道他是被人民擁戴的好官，而且是清官。

不捨告別韓國瑜！「李組長」現身歡送 支持者送韓萬名傘象徵「市民一直在」

(中時電子報)