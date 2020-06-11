現今中華職棒為打擊表現較強勢的聯盟，撇開本季「彈力球」話題不談，開出大分是很容易預期到的結果，盤口也往往至少在11.5到12.5徘徊。但，有些現優異的投手登場時，「大」就不一定保證過盤…本週達人就來找出「大中之大」，幫助大家投注更有把握。

開門見山告訴大家：中職的大分賽果，在週中發生機率最為明顯！統計到五月結束為止，中職有完賽場次平均總得分13.2，果然超越一般盤口值較大的12.5；這當中再細分週間日期來看，則會發現一個有趣現象：每週賽程起始日的週二場均總分最低，降為12.4分，週三、週四合併來看則是15.9分來到極大峰值，到了週五起的週末三連戰系列賽，則又回縮到12.7分的水準。

發現了嗎？想下大分，當然挑週三、週四的場次更有勝算。你問我為何用週四和週五為主要切分點，主因和聯盟賽程安排有關：本季每週以週二到週四進行二連戰，移動後週五到週日改換為另一組合的三連戰。這個細節會是教練思考作戰計畫的指標：因為週末場數多一場，票房也往往較佳，因此把近況穩定的主力投手安排在這期間擔任先發，可收到面子(戰績)裡子(門票收入)兼具的效果。強投集中在週末出賽，壓制力自然反映於降低總分。再者，週間比賽若較快被拉開比數，也常可見提早換上消耗局數型的投手來完成比賽，通常這類牛棚較不穩定，也會讓分數越墊越高！

至於週二平均總分更是明顯偏低，推估和兩個原因有關，一乃因打者經過一週疲累與週一休兵日，常常要重新找回手感；二來則是有時球隊為爭取開週氣勢，偶會安排強力投手在週二登板，短天數休息後週日甚至可以再度先發。本季迄今總得分最低(3分)的一場賽事就發生在4/28(二)樂天桃猿(尼寇力)對富邦悍將(伍鐸)之戰，次低分(4分)的比賽是在4/14(二)當天金控大戰則由富邦悍將(索沙)3：1勝中信兄弟象(德保拉)；這兩場比賽都由隊上強力洋投擔綱先發。

最後再從逐場賽果的比例來佐證週間賽事大分理論(詳見下表)：週三、週四的15場比賽中，總得分個位數的場次僅有3場佔20%，其餘有12場比賽總得分超過13分以上(有1場為12分)。週末的三連戰則是共計37場，出現個位數的居然多達11場(30%)，另有10場得分介於10~12分之間，代表不一定穩過大分盤，週五到週日合計21場比數偏低的賽果佔全數37場過半，大小該怎麼下？相信以「週」為單位的作戰計畫在彩迷心中已十分了然。

(2020中華職棒四、五月份各場次總分分佈表；註：不含保留比賽及延賽)

(中時電子報)