在仍未走出新冠疫情之下，全美又因種族爭議爆發全國示威，但人民「抗議」卻忘了「抗疫」，數州原先穩定的疫情近期又開始復發，在兩大難題未解之下，讓總統川普的執政滿意度下跌10個百分點，僅剩39%；不過根據過去老布希與卡特等人在大選前的6月執政滿意度僅在3成範圍但卻未連任的歷史紀錄來看，川普當前恐會陷入同樣處境。

根據《國會山莊》引述蓋洛普民調顯示，在5月時川普的執政滿意度仍有49%，但至今暴跌至39%。此外，川普在共和黨中的執政滿意度也下降7個百分點至85%，是他在黨內支持度近兩年以來新低；在獨立選民之中，川普執政滿意度亦降至35%，下降7個百分點。而在民主黨中，川普僅獲得的執政滿意度僅有5%。

報導指出，在近幾次美國總統大選年的6月中，先前只有前總統老布希以及卡特的執政滿意度僅在3成範圍內，而他們兩位皆未能連任。

除了尚未平息的新冠疫情之外，當前針對非裔佛洛伊德遭警不當執法致死的示威仍在全國燃燒，雖然川普聲稱佛洛伊德的死是「切痛的悲劇」，但川普政府與示威群眾多次爆發衝突，特別是執法人員對在白宮前的和平示威者動用催淚瓦催散人群，只是為了讓川普赴鄰近的聖約翰教堂拍「形象照」，對於抗議者如同火上加油。

這份最新的蓋洛普民調是於5月28日至6月4日執行。此外，民調也發現有47%的民眾支持川普處理經濟問題，但較於1月的63%仍是大幅下降，且川普執政以來，只有在2017年11月份時，處理經濟問題的滿意度低於50%以下。至於在新冠疫情方面，川普處理疫情的滿意度也從4月時的50%下降至42%。

(中時電子報)