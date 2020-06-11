高市議會議長許崑源疑似不滿韓國瑜遭到罷免，6日晚間墜樓身亡，許多團體因此發起抗議活動，高市議員宋立彬代家屬發表聲明，希望大家以許崑源的後事為先，呼籲各界放下仇恨，請勿再消費許崑源，舉辦任何產生對立的活動，造成社會紛擾。

宋立彬呼籲，請所有愛好許崑源的支持者放下對立及仇恨，家屬希望停止舉辦消費許崑源的任何活動，不要再集結去凱道或進行任何有對立性的行為，以致造成社會紛擾，目前全部以許崑源的後事為重，也盼各界遵循許崑源生前愛好和平的目標。

宋立彬表示，據他所知許多議員已經確定不參與凱道抗議活動，目前也正與抗議團體努力溝通，希望停止舉辦此活動，他也再次重申，希望各界不要對子虛烏有的不實消息來消費許崑源，家屬將保留法律追訴權，待許崑源後事告一段落後，將會討論是否予以提告。

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(中時 )