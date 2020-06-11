隨著越來越多的國家加入5G商用的行列，5G商用網路覆蓋範圍的擴大，消費者對5G智慧手機的需求也在持續增加，智慧手機廠商也推出了更多的5G手機。聯發科、高通這兩家廠商的5G智慧手機處理器的市場需求也在增加，其中聯發科今年的出貨量可達8千萬顆。

根據科技資訊網站Gizchina報導，聯發科擁有天璣系列。截至目前，該公司擁有天璣 1000系列、800系列和820系列。幾週前，有報導稱聯發科和高通還將推出入門級5G智慧手機處理器。這些入門級5G晶片將於今年第三季度投放市場。 聯發科的5G智慧手機處理器今年的出貨量有望超過8000萬顆。這可能會使聯發科在全球5G智慧手機處理器市場的市佔至少提高40％。

根據聯發科的說法，天璣 1000+使用世界領先的5G技術。它還支持SA和NSA雙模5G網絡，並且是業內唯一支持5G + 5G雙卡雙待的晶片。該晶片還支持5G雙載波聚合技術。這些為用戶帶來更快，更穩定的網路速度體驗。此外，聯發科天璣 1000+還支持業界最高的144Hz刷新率。它還帶有MiraVision，這是用於晶片級圖像質量優化的新功能。更重要的是，天璣 1000+是僅有的具有集成5G基頻的Cortex A77旗艦芯片之一。根據最新報導稱，小米將使用該晶片，它將成為旗艦設備。

(中時電子報)