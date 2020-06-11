推動台灣水五金產業轉型，得以面對國際競爭，全國衛浴五金龍頭廠之一的唯勝工業攜手中興大學大數據中心、采威國際公司，11日簽署三方合作意向書，將規畫設置數位轉型創新平台，讓研發、銷售與生產供應都能符合國際需求，開創產業新未來。

在興大校長薛富盛見證下，中興大學大數據中心主任施因澤、唯勝工業製造董事長楊鴻銘及采威國際資訊董事長蕭哲君代表三方簽署合作意向書，未來將透過三方盤點唯勝現有作業流程，透過人工智慧的導入，投入系統開發、人工培訓等面向。

薛富勝指出，隨著東南亞國家產業發展，台灣水五金產業的技術亟待提升，而采威國際在人工智慧方面投入很多，透過這項合作、推動數位創新平台，將幫助傳統產業升級，讓生產更有效率、成本更降低，對水五金產業發展將帶來很大助益。

蕭哲君則強調，台灣經濟型態已經從早期的代工轉為創新，數位轉型最重要的關鍵在於公司商業模式的轉變，未來將是輕製作、重研發、重行銷的時代，沒有科技、將無法與世界競爭，透過此合作，盼協助傳統產業用科技達到數位轉型目的，了解客戶真正需求，提升產業國際競爭力。

(中時 )