雄獅今日舉行股東會，面對新冠疫情衝擊，董事長王文傑表示，今年將是公司上市以來最具挑戰的一年，也是最有機會順勢轉型的一年，除了衝刺國旅，擴張腳步不會停止，如雙獅的「旅天下」要再增加20家門市，雄保則衝刺短線高端市場。

「未來三年台灣就是內需產業為主」，雄獅旅遊發言人游國珍認為，旅遊業最慘的時候已經過了，預估在6月份開始，會呈現爆炸性成長，6月分營收會破億，7月份以後的營收甚至可達5億到10億之間，雄獅也將順應時勢，衝刺國旅業務。

王文傑表示，旅遊產業前景雖然撲朔迷離，但機會總是留給準備好的業者，就如莎士比亞名言：「黑夜再怎麼悠長，白畫總會到來」，強調天道酬勤、天助自助，在最難捱的時候養精蓄銳、深蹲，就一定可以走過暗夜、再度擁抱光明與希望。

即便出境旅遊生意沒了，但雄獅擴張腳步仍持續進行，例如雙獅旅行社以旅天下品牌展開全台同業加盟，去年達到30家加盟數後，今年將繼續朝向50家加盟門市。至於

集團另一新成員「雄保旅行社」則會與星宇航空聯手出品東南亞與東北亞「璽品」深度體驗商品，瞄準的是短線高端市場。

雄獅強調，在全方位通路布局上，會延續實虛並進的線上、線下整合服務，線下體驗深化美學空間感受，他整合了 商業空間展示、達人會客室、主題講座、說明會，並結合定位深度體驗的「璽品」系列商品，開拓高端市場。

(中時 )