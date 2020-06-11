台商回流，科技廠辦建案大增，加上售價已隨砂石、爐石等原物料價格上漲而連動調漲，國產建材實業(2504)11日指出，今年預拌混凝土本業出貨量，預估可衝650萬立方米、可望達國內市占第一，而在「擇優出貨、重質不重量」的營運策略下，全年本業的獲利也會是近幾年來的高峰。

國產建材福建水泥廠的營收自今年起已不併入合併營收中，排除福建水泥因素，國產建材今年1-5月累計營收成長3.17%。今年首季的稅後淨利2.68億元，年增率16%。

國產建材今年以來預拌混凝土出貨量增加最多的廠區，集中在新竹科技園區、南科等地；國產指出，由於受到中美貿戰、新冠肺炎疫情的影響，台商回流、來台投資的數量增加，且以科技廠辦新建、擴建工程為多，以國產新竹廠來看，今年以來，出貨量就比去年同期增加20%。

包括台積電、聯發科、力晶科技等頂尖科技大廠，國產建材指出，目前竹科園區有六成廠房都是由國產新竹廠供應。

國產建材指出，隨著梅雨季節的結束，以手中6月的訂單量來看，預拌混凝土本業已逐漸進入出貨旺季，6月的出貨預估將較去年同期有20%~30%的成長空問，也較5月有15%左右的成長。

下半年一向是基建、民間建築等營造工程的趕工旺季，國產建材認為，國內前瞻計畫工程、民間建築，在疫情趨緩下，對預拌混凝土的需求將比上半年有大幅度的增加，而價格也維持在高檔，因此，下半年無論是出貨量、獲利上的表現，都將優於上半年。

國產建材認為，今年全年的出貨量將可達650萬立方米以上、國內市占約18%，比去年微幅增加；但，獲利能力則在價格上漲、物流效率提升下，今年會是近幾年最好的一年。

法人預估，在預拌混凝土價格上漲下，國產建材今年全年獲利可望比去年有2-3的成長空間。

(工商 )