美股四大指數跌多漲少，亞股多受承壓，台股周四開在11738.49點，小漲18.33點，相對亞股穩健，台積電帶動大盤續上攀，觸及11771.12點，隨後美股期貨電子盤跌幅擴大，大盤多空交戰，在11720點平盤上下游走，臨近午盤翻黑，三王等權值股齊跌，午後更是跌跌不休，大立光拉低光電股，生醫、觀光亦熄火下墜，各類股均墨，台股居高思危壓力大，跌破11700、11600整數關和5日線，下滑逾200點至11516.59點，終場收跌184.39點或1.57%，報11535.77點，成交金額2390.94億元。外資連9日買超，惟買超力縮小，自營商轉賣超。後續若五日均線能迅速守穩，短線仍有利多方格局。

今日外資(不含外資自營商)買超2.7534億元，投信買超1.5577億元，自營商賣超31.0798億元，三大法人賣超26.76億元。外資連9日買超共733.25億元，累積本月買超733.25億元，今年來賣超5893.94億元。自營商則再度轉賣。

台積電(2330)開漲小紅格局，早盤一度突破3月初326元高點壓力，觸及327元之近4個月高點，惟隨後逢高獲利賣壓出籠，盤中翻黑，回測5日線，終場量增收跌0.62%至320.5元，仍守住所有均線之上，台積將於18日除息2.5元，市場高度關注除息前股價表現。股王大立光則因第三季旺季不明朗，開低走低，盤中跌幅加劇，摜破4300元、5日線、10日線、半年線，收跌4.32%至4210元。鴻海(2317)5月營收創歷年同期新高，但也難守紅盤，翻黑收跌1.63%至78.6元，5日線、80元關卡告失。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)同樣下跌收黑4.07%、2.99%。權值股漲跌互見，華碩(2357)漲2%，可成(2474)漲0.22%，和碩(4938)漲1.19%，研華(2395)持平，統一超(2912)漲0.34%，南電(8046)漲0.92%，景碩(3189)漲8.88%，康那香(9919)漲0.21%；聯發科(2454)收跌0.7%，全家(5903)跌1.43%，聯電(2303)跌3.31%，台塑化(6505)跌3.43%，台塑(1301)跌1.57%，國巨(2327)跌2.79%，日月光投控(3711)跌2.21%，國光生(4142)跌8.12%，玉晶光(3406)跌3.05%，恆大(1325)跌停，義隆(2458)跌3.09%，遠東新(1402)跌3.48%，正新(2105)跌3.61%，南亞科(2408)跌3.44%，新光金(2888)跌4.44%；先前熱門股均熄火，拉低大盤指數。

自行車廠三雄-巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟(5306)5月業績齊唱高音；巨大、桂盟爆量一度衝上漲停，分創2015年以來、2年來新高價，三雄均收漲4%以上。福貞-KY(8411)挾帶炎夏市場需求，收鎖漲停，帶動其他類指衝上波段高點，惟遠見(3040)、海悅(2348)等個股收黑拖累，該類股收跌0.97%。周四類股均後繼無力收黑，跌幅1%以內的是通信網路0.66%、電腦周邊0.8%、半導體0.85%、百貨、其他；跌幅超過3%的則是玻璃6.29%、觀光3.54%、光電3.46%、生醫、油電燃氣、電機；電子、金融股分跌1.19%、2.3%。華固(2548)連2天貼息，收跌2.99%至87.7元，連帶痛失上市營建股王寶座，遭到長虹(5534)篡位，該董座李文造看房市量價回溫，收跌0.45%至88.8元。高速傳輸市場前景看俏，譜瑞-KY(4966)與祥碩(5269)股價雙創歷史新高，譜瑞-KY更摸及漲停價、逼近千元，終場分別收漲6.52%、3.52%。蘋果概念股則跟隨三王走弱，玉晶光、華通(2313)、台光電(2383)、台郡(6269)紛紛疲憊。高價股部分，緯穎(6669)跌1.83%、信驊跌4.3%、矽力-KY(6415)跌2.43%、智邦(2345)漲2.76%。財報利多股，聰泰(5474)漲停、健策(3653)漲2.59%。

5日RSI為60.70，10日RSI為66.79。9日K值為87.83，9日D值為90.83。20日乖離率為3.55。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股因乖離過大，周四漲多拉回，防疫股也出現獲利調節賣壓，後續若五日均線能迅速守穩，短線仍有利多方格局，否則將跟著美股出現回檔整理。5月營收財報公布截止，近期股東會行情，可多關注股東會狀況，下周起接棒的除息行情，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村則表示，除息對指數會有扣減點數，因此，正常面對逆價差情況，但是目前指標有過熱情況，交易人宜以逢低布局為宜。統一投信分析第3季多空因素，認為台股下季行情偏多，看好半導體、雲端/AI、5G、新冠病毒效應等，強調5G、AI、雲端、物聯網的應用趨勢將為產業帶來新商機。品豐大中華投顧總經理連乾文也表示，台股大盤短線仍有可能走高，但個股輪動快速，選股不易。投資人可特別關注IC設計、5G、電動車、遠端伺服器及防疫題材，以及營收成長正面的個股，並分散持股提高獲利績效。

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