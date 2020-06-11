看好5G結合體育賽事，台灣之星今(11)日宣布，攜手味全龍球團展開「5G AIoT智慧科技球場」籌備工作，台灣之星也推出限定方案，瞄準解封後即將引爆的體育商機，其實電信業和中華職棒合作並非第一遭，先前台灣大(3045)也在富邦悍將主場新莊棒球場打造智慧球場，也就是說，未來在5G正式上路後，球場的5G應用也相當值得期待。

隨著台灣5G開台時間逐漸靠近，相關應用也如雨後春筍般紛紛進入人們眼簾，面對新時代的潛力與機會，台灣之星也積極結盟各垂直領域策略夥伴，展開多元應用布局；看準台灣新冠肺炎疫情已獲得控制，將進一步帶動體育賽事等實體活動迎來反彈商機，台灣之星今日宣布攜手味全龍球團，繼活動與資費後擴大合作範疇，展開「5G AIoT智慧科技球場」籌備工作，加乘雙方及合作夥伴的優勢，整合軟體、硬體、使用者體驗、美術設計、運動專業等跨領域技術，同時導入物聯網、AI人工智慧、AR/VR與大數據分析等智慧科技，聯手打造兼顧賽事經營、智慧科技、地方創生與創新體驗的智慧科技球場，從取票入場到完賽離開，全方位提升球迷體驗，帶來前所未有的智慧觀賽經驗。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣行動通訊將迎來全新世代，5G的高網速、低遲延與大容量，預期將從諸多方面快速改寫人們的生活，台灣之星也積極擴展跨領域合作，盼藉由加乘彼此優勢，帶來更多優質應用，此次，台灣之星深化與味全龍的合作，面對5G與AIoT浪潮，將共同打造智慧科技球場，為進場球迷帶來前所未有的震撼科技體驗。

另外，為加快此一願景的進程，味全龍也繼5月入主新竹市立棒球場後，持續爭取其他合適球場的經營權以實現多主場策略，並於昨(10)日傳來捷報，負責味全龍球團營運管理之龍來球場股份有限公司正式取得台北市立天母棒球場OT案最優申請人，預計將於今年10月進駐，而台灣之星做為味全龍發展智慧球場的重要策略夥伴，也將著手球場5G相關建設規劃，同時，為力挺味全龍再添主場，特別推出「龍迷專屬」優惠，即日於台灣之星全台實體/網路門市開賣「傳奇龍將豪華組合」，瞄準電信和體育共同引爆的商機。

(時報資訊)