今年新冠疫情肆虐全球，意外讓企業的營業費用大幅下降。強固型工業電腦廠神基(3005)董事長黃明漢表示，今年差旅支出等相關行銷費用減少，即使營收因疫情而承壓，但營業利益因費用下降，OPM反而會比較好。展望第三季，市場需求可望由之前的遠距辦公（WFH），轉為線上教學(LFH)；樂觀看H2汽車機構件需求反彈。

神基5月合併營收達新台幣25.87億元，年增8.23%，連續2個月改寫歷史單月新高；今年前5月累計合併營收107.68億元，較去年同期成長5.47%。

受到疫情封城影響，神基的營業費用明顯下滑，但業務拓展並不受影響。黃明漢表示，公司有很精密的IT TOOL，使線上行銷、訂單追蹤等完全不受疫情影響。待疫情消除後，還是會要求業務積極拜訪客戶。雖然數位行銷可能取代一部份的客訪，但見面三分情的實際客戶拜訪還是很重要的。

黃明漢指出，遠距辦公需求帶動的複合材料拉貨潮，6月開始已經有點退燒。目前較看好教育市場的線上教學需求，等到第3季返校季時，教育型筆電商機可能有些發酵。

至於汽車機構件方面，黃明漢說，中國大陸解封後，汽車產業就恢復得相當不錯，如果歐美國家6、7月解封，下半年汽車產業恢復狀況應該會優於預期，尤其新能源車是關注重點。汽車零組件占神基營收約10%到12%，由於第2季車廠停工的影響蠻大，推估今年全年神基汽車零組件出貨將年減10%到25%。

(時報資訊)