國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文，從韓國瑜遭罷免的門檻，談到前時力立委黃國昌當年被罷免時的投選達二成八，卻受到柯建銘門檻的保障，未被罷免，也未依自己的二成五信念辭職，彰顯不守信念的投機本性。

蔡正元說，黃國昌、太陽花和民進黨合作，推動罷免蔡正元和藍委，說了一堆歪理，講穿了就是報復性罷免，因為蔡正元堅決反對太陽花。結果罷免蔡正元時，一直批評罷免門檻五成太高，黃國昌主張降到二成五，結果罷免蔡正元不到二成五；黃國昌和民進黨不甘心，就修法改為二成五「投票」門檻，但被柯建銘改為二成五「同意」門檻。

他說，如果修法把投票門檻降為二成五時，罷免黃國昌投票達二成八，黃國昌也會被罷免；黃國昌受到柯建銘門檻的保障，未被罷免，也未依自己的二成五信念辭職，彰顯不守信念的投機本性。

蔡正元說，現在韓國瑜以不到五成被罷免，而且民進黨還用盡國家和政黨機器，都無法跨過五成門檻，卻使韓國瑜成為民進黨降低門檻的第一個犧牲者。

他強調，民進黨綠委既然降低罷免門檻，就要自行接受低度罷免門檻的檢驗，尤其現在綠委在立院一黨獨大，橫行霸道、吃銅吃鐵，必須用二成五罷免門檻，給予強烈的制衡。所以在此公開呼籲各界，人民最大，開始罷免綠委。

(中時 )