台南市警察局11日宣布，因應白河分局交通組組長等相關職務出缺，在局長周幼偉與3位副局長及其他相關主管就現有及遞遺職缺，經充分討論，依陞遷積分、品德操守、專業能力、職務歷練、工作績效及適才適所等統案考量檢討，辦理逐級陞遷，此次共有46人陞遷，並統一於6月15日到職。

此次異動人員如下，學甲分局行政組組長邱逸樵調任白河分局交通組組長；新化分局行政組組長林俊甫調任學甲分局行政組組長。少年警察隊行政組組長邱耀生調任新化分局行政組組長；少年警察隊預防組組長沈昭仁調任少年警察隊行政組組長。

刑事警察大隊偵查第二隊隊長黃榮隆調任少年警察隊預防組組長；刑事警察大隊偵查組組長王啟仁調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長；刑事警察大隊專員陳政輝調任刑事警察大隊偵查組組長。

本局後勤科警務正周志遠調任刑事警察大隊專員；本局公共關係室新聞股股長蔡佳益調任歸仁分局祕書室主任；本局公共關係室警務正陳建華調任本局公共關係室新聞股股長；本局犯罪預防科警務正黃東偉調任本局公共關係室警務正；本局法制室警務正陳嘉佑調任本局犯罪預防科警務正。

第一分局行政組組長謝家盛調任第一分局勤務指揮中心主任；第一分局防治組組長卓新裕調任第一分局行政組組長；第一分局勤務指揮中心主任陳佩鈴調任第一分局防治組組長；第一分局東門派出所第七序列警務員兼所長張明祥調任玉井分局警備隊隊長。

歸仁分局文賢派出所第七序列警務員兼所長蔡鳴峻陞任本局法制室警務正；本局督察室第七序列警務員黃炫瑜陞任本局防治科警務正；本局保防科第八序列警務員賴杰賢調任第六分局金華派出所第八序列警務員兼所長；本局後勤科第八序列警務員林育儒調任保安警察大隊第八序列警務員。

保安警察大隊第一中隊中隊長高鳳財調任保安警察大隊第二中隊中隊長；保安警察大隊第八序列警務員張明祺調任第一分局東門派出所第八序列警務員兼所長。第六分局金華派出所第七序列警務員兼所長邱啟彰調任保安警察大隊第一中隊中隊長。

白河分局警備隊隊長吳忠寶調任本局後勤科第七序列警務員；歸仁分局第七序列警務員徐博文調任歸仁分局文賢派出所第七序列警務員兼所長；交通警察大隊第八序列警務員唐國緯調任歸仁分局第八序列警務員；第三分局第七序列警務員蔡念臻調任交通警察大隊第七序列警務員。

本局資訊室第八序列警務員吳憲政調任本局督察室第八序列警務員；本局勤務指揮中心第八序列警務員陳貞吟陞任本局勤務指揮中心第七序列警務員；新營分局第八序列警務員吳明諺陞任白河分局警備隊隊長。

本局後勤科第八序列警務員翁偉力陞任第三分局第七序列警務員；本局防治科第八序列警務員林元棟陞任本局防治科第七序列警務員。本局行政科第八序列警務員林孟勳調任本局行政科第七序列警務員；本局後勤科第八序列警務員王瑞勳調任新營分局第八序列警務員。

第六分局巡官陳冠均陞任本局第八序列保防科警務員；第三分局巡官高世賢陞任本局第八序列保防科警務員；善化分局巡官陳龍彬，陞任本局第八序列保防科警務員。刑事警察大隊配置永康分局偵查員林家賢陞任本局第八序列後勤科警務員；第四分局巡官邱禹霖陞任本局第八序列後勤科警務員。

歸仁分局歸南派出所巡官兼所長孫可亦調任歸仁分局巡官；歸仁分局大潭派出所巡官兼所長洪炳榮調任歸仁分局歸南派出所巡官兼所長；歸仁分局巡官張忠肯調任歸仁分局大潭派出所巡官兼所長。

善化分局警員陳志華陞任善化分局警務佐；新營分局警員蘇阿信陞任玉井分局巡佐；第一分局警員黃國修陞任第二分局警務佐；交通警察大隊配置第二分局警員方志忠陞任玉井分局巡佐。

(中時 )