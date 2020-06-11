資深音樂製作人黃韻玲今年2月就任台北流行音樂中心首任董事長，11日初次站上北市議會市政總質詢的備詢台，由台北市長柯文哲陪同在旁，但顯得戰戰兢兢、略顯生澀，不過北市議員王欣儀質詢也較為友善。黃韻玲指出，北流將在9月5日開幕，開幕歌手名單約7月公布。

王欣儀詢問，北流因疫情影響，延至9月開幕，屆時活動形式與卡司有誰，以及北流的現況如何。黃韻玲謹慎答詢，謝謝議座給機會，從4月至今，她一直在學習中，希望藉由管道，將音樂產業的人聚在一起，集合力量，並扶植年輕一輩，希望竭盡一切推動流行音樂，並結合地方發展。

黃韻玲說，文化局今年1月先找到執行團隊，團隊行政法人4月才到，目前配合文化局處理合作中，8月有滿載測試，9月5日會開館，但因疫情關係，歌手的檔期一直換來換去，所以還在跟主辦單位協調中，會盡快在7月公布名單，但藝人還無法確認。

黃韻玲還說， 北流表演廳能容納5000人，搖滾區有站席、約1800人，從捷運昆陽站走到北流約7分鐘，汽機車停車格目前200多格，現在也一直拜會各單位，希望解決停車問題，目前還是以大眾運輸工具來做宣導，也希望大家多多利用大眾運工。

不過，王欣儀則友善地糾正說，據她了解，昆陽站走道北流是約10分鐘，她調的汽機車格資料是700格，比黃說的多500格，若是200格會很慘，另外也希望能做好工安管控、推展流行音樂。黃則答「會，謝謝議座，如有回答不對地方，請多包涵，因為還在學習，謝謝！」

(中時 )