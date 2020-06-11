網友發文。

高雄市長韓國瑜遭到罷免後，將在本周解職，而韓國瑜今天下午將在高雄鳳山行政中心前舉辦草地音樂會，邀請市民朋友們一同前往，「好好說聲再見」。

距離活動開始越來越近，一位計程車司機就在臉書上PO文表示，他剛剛開車經過鳳山行政中心，看見聚集的人潮，讓他不禁流下了眼淚，表示心好痠、好痛，這麼好的市長要就這樣離開高雄了，希望大家可以踴躍參加這次的活動，好好的跟市長說聲再見。

發文引來網友回響，表示「永遠支持韓市長」、「韓市長，珍重再見」、「不敢看新聞，因為看到韓市長會很難過」、「別哭，我們期待韓市長再崛起」、「要你別哭，其實我自己已哭了好幾天，唉」、「高雄的都去好嗎？多貼一點相片給我們看好嗎？替我們看看巿長，陪陪他」、「擦乾眼淚，日子還是得過。加油」、「真的好難過」、「為什麼不留下韓市長，這不是很悲哀嗎？這麼好的市長，市府團隊堅強，高雄人為什麼不知惜福」、「同感悲痛」。

(中時電子報)