銀牌黃子佳〈彰化〉。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

銅牌黃晉瑩〈鹿港〉。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮長許志宏頒發金牌獎金2萬元，由作者張菁育的家人代領，銀牌獎有獎金1萬元，銅牌獎有獎金8000元。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所舉辦2020鹿港之美攝影比賽，收件自4月1日起至4月30日止，共1617件報名，競爭激烈，花壇鄉張菁育以「玻璃廟夕彩美景」獲得金牌、銀牌黃子佳〈彰化〉、銅牌黃晉瑩〈鹿港〉。

此外，優選莊政廳等15位、佳作黃晉瑩等50位。鹿港鎮長許志宏頒發金牌獎金2萬元，由作者張菁育的家人代領，銀牌獎有獎金1萬元，銅牌獎有獎金8000元。

鹿港鎮長許志宏表示，舉辦 2020鹿港之美攝影比賽是希望展現鹿港風華，凡屬鹿港的題材都可參加，發現拍古蹟風景與民俗人物各有所屬，金牌獎作品以玻璃廟的五彩繽紛吸睛

，評審認為，要把雲彩拍得那麼美麗，真的不容易。

金牌獎得主張菁育是27歲美髮師，她說全家人都很喜愛攝影，尤其受到父親張家進的影響很大。當夕陽落下，彩霞輝映玻璃、水影，瑰麗光景，美得讓人屏息，一共來了5次，就為捕捉最美一刻。

從事汽車修理業的張家進是中部地區的攝影名家之一，作品征戰過各地大小攝影比賽，這次也參加了2020鹿港之美攝影比賽，有3張作品獲得佳作，父女同台競賽也是一段佳話。

評審委員趙守彥老師表示，以一個小鎮舉辦攝影比賽，收件逾千，且題材多元豐富，展現小鎮難得魅力；攝影技巧的懸殊，也是競賽的特性。其中有的作品看得出是遊客的隨興拍攝，有的是攝影團體的外拍活動。金獎作品很受到評審的青睞，看得出那並非偶然之作，必須經過天時地利，以及攝影者本身的技巧才能將霎那留下變成永恆。

許志宏鎮長表示，鹿港鎮公所將為本次競賽優勝作品規劃攝影展，同時也會放在鎮公所網頁提供大家觀賞。

(中時 )