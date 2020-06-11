國際網球賽事因為新冠肺炎疫情停擺，選手沒有比賽可打，也缺少了獎金收入，國際網球總會（ITF）宣布，單打世界排名500名之外的球員，以及雙打世界排名175名之外的選手，可以申請領取補助，最多可領1000美元（約台幣3萬）。
ITF周三宣布一項特別紓困計畫，總共大約有超過250萬美元（約7482.5萬台幣）經費，提供給全國性協會及球員，其中35萬美元經費預計撥給ATP跟WTA單打世界排名501名到700名的球員，每人可獲1000美元補助金，雙打排名176到300的球員，每人可獲750美元補助金。
從3月新冠肺炎大流行，估計有超過1000場青少年、輪椅網球賽取消，男、女職業網球巡迴賽也暫時停賽，部分ATP、WTA跟ITF合辦的比賽及四大滿貫賽，預計也有會約600萬美元經費幫助特定球員，包括單打世界排名101到500名的選手。
(中時 )
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