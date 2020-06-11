台中市政府警察局第42屆警察節慶祝大會，於11日下午在潭子區警察局大禮堂舉行，由市長盧秀燕親自主持，因應COVID–19疫情防疫規範，保持1·5公尺以上社交距離，表揚該局模範警察6人，轉頒警察獎章6人，各頒予獎座及獎金。

市長盧秀燕指出，感謝警方今年上半年全力協助新冠肺炎防疫工作，例如確診對象疫調複查工作、嚴查囤積及哄抬防疫物資業者、柔性勸導稽查近百家的酒店舞廳及陪侍營業場所等，讓民眾安心抗疫，杜絕防疫漏洞。

防疫同時不忘維護治安，執行2018、2019年「安居緝毒專案」，是全國唯一連續4波均獲行政院評核為六都績優機關，「偵防電信網路詐欺犯罪工作」連續2期獲警政署評核為六都第1名，成績斐然。

盧秀燕表示，根據台灣世界新聞傳播協會公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市」大調查，台中能躍昇「幸福城市」第2名，因民眾覺得在台中安全、幸福，要歸功所有的警察同仁犧牲奉獻及無私付出。

盧秀燕說，感謝警察同仁多年來在工作崗位上競競業業守護市民守護城市，有獲獎的警察同仁、實至名歸，治安成績得來不易，繼續努力加油，讓台中治安在穩定中持續進步，使市民能夠安居樂業。

(中時 )